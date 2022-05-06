За три месяца в России кардинально выросло число угонов автотранспорта

Среди основных причин роста автоугонов называется, понятное дело, дефицит запчастей и комплектующих, вызванный глобальным сбоем в логистических цепочках поставок. Как правило, угнанные автомобили разбирают на запчасти и продают на авторынках. МВД предупреждает, что в ближайшие несколько месяцев ситуация может заметно ухудшится, а пик угонов придется на лето.

В отчете ведомства указано, что в январе было угнано 459 автомобилей, в феврале украли 505 машин, а в марте — 620. То есть только за первый месяц весны было похищено на 22,8% больше автомобилей, чем за первый зимний месяц.

Вместе с тем, Всероссийский союз страховщиков (РСС) сообщает, что рост хищений отмечается и по застрахованным автомобилям — с января по март жертвами таких преступлений стали 264 автовладельца. Наибольший интерес у похитителей вызывает кроссовер Hyundai Santa Fe, за ним идут различные модели LADA и Kia.