В России неожиданно выросли продажи новых, но старых Tesla

Фото из открытых источников
В апреле российский авторынок рухнул на 78,5%. Конечно же, это отразилось и на крохотном сегменте электромобилей, который просел на 11%. Тем не менее, подскочили продаж Tesla. Видимо, богатые покупатели искали, куда инвестировать быстро обесценивающиеся рубли, и предпочли купить на них не квартиры в «человейниках», а почти новые «электрички».
Виктор Васильев

По информации аналитического агентства «Автостат», за прошлый месяц в России продали 180 новых электромобилей. Однако новыми считаются модели моложе трех лет, которые были впервые зарегистрированы в нашей стране. То есть, на самом деле, это подержанные электрокары, выпущенные в 2020 году и позднее.

Вот поэтому спрос на Tesla и подскочил. В апреле покупателей нашли 80 электромобилей американского бренда, то есть рост составил 90%! Следом идут Audi и Porsche, которые реализовали 29 и 10 электрокаров соответственно. Здесь падение составило 31 и 88%. Но эти бренды как раз продают новые машины и официально представлены в России. А вот Tesla никогда не была в нашей стране официально.

Не стало неожиданностью то, что большинство «электричек» купили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В остальных регионах приобретено всего лишь десять пока диковинных у нас машин.

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18 мая 2022
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