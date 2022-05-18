В России неожиданно выросли продажи новых, но старых Tesla

По информации аналитического агентства «Автостат», за прошлый месяц в России продали 180 новых электромобилей. Однако новыми считаются модели моложе трех лет, которые были впервые зарегистрированы в нашей стране. То есть, на самом деле, это подержанные электрокары, выпущенные в 2020 году и позднее.

Вот поэтому спрос на Tesla и подскочил. В апреле покупателей нашли 80 электромобилей американского бренда, то есть рост составил 90%! Следом идут Audi и Porsche, которые реализовали 29 и 10 электрокаров соответственно. Здесь падение составило 31 и 88%. Но эти бренды как раз продают новые машины и официально представлены в России. А вот Tesla никогда не была в нашей стране официально.

Не стало неожиданностью то, что большинство «электричек» купили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В остальных регионах приобретено всего лишь десять пока диковинных у нас машин.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM