Chery презентует в России революционный кроссовер Omoda 5

Не сообщая никаких других подробностей, российское представительство Chery отмечает, что презентация Omoda 5 для нашего рынка состоится до конца 2022 года. Представлять стильную новинку компания доверила олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.

Понятно, что «поднебесный» бренд хочет предложить этот кроссовер как можно скорее, пока не возобновились продажи Volkswagen Tiguan и других крутых конкурентов.

Предполагается, что «наша» версия «китайца» получит 197-сильный турбомотор 1.6 TGDI из новейшей серии Kunpeng, с которым будет дружить семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Увы, но при весьма зампоминающейся внешности, качественном интерьере и богатом оснащении Chery Omoda 5 имеет один серьезный минус: полный привод не предусмотрен даже теоретически.

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