Chery презентует в России революционный кроссовер Omoda 5

Фото производителя.
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, что компания Chery представила первый из автомобилей нового поколения — кроссовер Omoda 5. Машина оказалась революционно удачной, поэтому именно этот SUV станет флагманом экспортной программы китайского производителя.
Алексей Кованов

Не сообщая никаких других подробностей, российское представительство Chery отмечает, что презентация Omoda 5 для нашего рынка состоится до конца 2022 года. Представлять стильную новинку компания доверила олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.

Понятно, что «поднебесный» бренд хочет предложить этот кроссовер как можно скорее, пока не возобновились продажи Volkswagen Tiguan и других крутых конкурентов.

Предполагается, что «наша» версия «китайца» получит 197-сильный турбомотор 1.6 TGDI из новейшей серии Kunpeng, с которым будет дружить семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Увы, но при весьма зампоминающейся внешности, качественном интерьере и богатом оснащении Chery Omoda 5 имеет один серьезный минус: полный привод не предусмотрен даже теоретически.

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19 мая 2022
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