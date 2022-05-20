У новых кроссоверов Lexus NX оказались плохо сварены кузова

Как уточняет Росстандарт, у этих машин высока вероятность, что на японском заводе, откуда приходили Lexus NX, могли пропустить несколько точек сварки возле опор передних амортизаторов. Соответственно, через некоротое время на панелях кузова появятся трещины и разрывы, а в самом плохом случае — оторвется амортизатор.

На всей партии машин проверят места сварки фартуков левого и правого переднего крыла, а при обнаружении «непроваров» мастера дилерских центров исправят доупщенные на производстве ошибки. То есть «прихватят» кузовные детали дополнительными точками сварки.

Кстати, в последнее время проблемы со сваркой буквально преследуют японцев! Буквально неделю назад Lexus объявил, что добавит 20 дополнительных точек на кузове кроссовера UX, чтобы повысить жесткость на кручение.

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