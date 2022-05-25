Hyundai отзывает 280 000 автомобилей из-за опасных ремней безопасности

Под отзыв попали Hyundai Accent 2019–2022 модельных годов и Hyundai Elantra 2021–2023. Напомним, что большинство узлов, применяемых на Hyundai Accent, аналогичны таким же у Hyundai Solaris.

По данным американского Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), при аварии преднатяжители передних ремней безопасности со стороны водителя или пассажира могут развалиться при срабатывании. Зафиксирован случай, когда при ДТП водительский преднатяжитель практически взорвался и повредил своими осколками ногу пассажира. На данный момент две подобные травмы зарегистрированы в США и одна в Сингапуре.

NHTSA потребовало от Hyundai устранить проблему. По данным агентства Reuters, корейский автопроизводитель тщательно изучает причину неправильного срабатывания преднатяжителей, в том числе и на кроссоверах Hyundai Venue и Genesis GV70/GV80. Как бы то ни было, но в ходе отзывной компании дилеры бренда установят на преднатяжители специальные защитные кожухи.

Известно, что преднатяжители ремней безопасности для автомобилей Hyundai, выпущенных на российских мощностях компании, импортировались к нам из-за рубежа. По этой причине можно предположить, что и российские владельцы автомобилей бренда могут быть не застрахованы от травм, вызванных взрывающимися преднатяжителями. Каких-либо комментариев на эту тему со стороны российского представительства Hyundai редакции портала «АвтоВзгляд» получить не удалось.