Губернатор Подмосковья рассказал о перспективах завода Mercedes-Benz в Солнечногорске

– Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях — это для нас чувствительная остановка, потому что и 1500 человек, которые там работают, и само предприятие успешное. Будет жаль, если они остановятся надолго, но посмотрим, — заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.

Сборочное производство Mercedes-Benz расположено на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Оно было построено в течении двух лет и заработало в 2019 году.

Предприятие занималось выпуском седанов Mercedes E-Class. Планировалось, что позднее оно приступит к сборке кроссоверов GLE, GLS и GLC. Из-за украинских событий завод в Есипово прекратил функционирование.

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