Renault готовится к возвращению на российский рынок

Фото: АвтоВзгляд
Судя по всему, «камбэк» французской марки в нашу страну случится даже раньше, чем предполагалось. Во всяком случае, о возвращении бренда в Россию заявил лично президент Renault Жан-Доминик Сенар. Глава концерна даже подсчитал, в какую сумму обойдется неоэкспансия.
Мирон Горин

В ходе выступления на ежегодном собрании акционеров Renault Group президент концерна Жан-Доминик Сенар заявил, что решение об уходе из России было довольно болезненным, хотя и смелым. При этом босс «Рено» добавил, что в зависимости от развития дальнейших событий будет принято решение о возвращении.

Кроме того, топ-менеджер подчеркнул, что вернуть Renault на российский рынок для компании — «не такая уж большая сумма». Но вот какая, уточнять не стал. Зато добавил, что компания сохранила за собой право выкупить акции обратно.

Между тем, бывший завод «Рено Россия», переименованный властями в исконно русский «Москвич», готовится к выпуску одноименных моделей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каких именно.

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26 мая 2022
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