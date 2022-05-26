Renault готовится к возвращению на российский рынок

В ходе выступления на ежегодном собрании акционеров Renault Group президент концерна Жан-Доминик Сенар заявил, что решение об уходе из России было довольно болезненным, хотя и смелым. При этом босс «Рено» добавил, что в зависимости от развития дальнейших событий будет принято решение о возвращении.

Кроме того, топ-менеджер подчеркнул, что вернуть Renault на российский рынок для компании — «не такая уж большая сумма». Но вот какая, уточнять не стал. Зато добавил, что компания сохранила за собой право выкупить акции обратно.

Между тем, бывший завод «Рено Россия», переименованный властями в исконно русский «Москвич», готовится к выпуску одноименных моделей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каких именно.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM