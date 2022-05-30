Как LADA заманивает автовладельцев проходить ТО у «официалов»

Теперь карта «LADA Помощь на дороге плюс» будет доступна для владельцев всех моделей LADA, которые этим летом (с 1 июня по 1 сентября 2022 года) планируют пройти плановое ТО в официальных дилерских центрах марки.

В зависимости от порядкового номера ТО, можно получить карту различного номинала. При прохождении ТО−1, −2 или −3 можно рассчитывать на одну бесплатную услугу. А вот ТО−4 и ТО−5 позволят обратиться за помощью 3 или 5 раз, соотвественно.

Ранее акция касалась только «Гранты», но сейчас распространилась на весь модельный ряд. Кстати, что касается последнего: уже скоро линейку продукции российского автогиганта пополнят «упрощенные» версии хорошо знакомы авто. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сколько они будут стоить.

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