Стало известно, когда петербургский завод Hyundai возобновит производство

На самом деле, ситуация продолжает оставаться сложной. С одной стороны, руководство завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заверило персонал, что корейский автопроизводитель не собирается покидать российский рынок. А, с другой, остановка конвейера может запросто продлиться до конца года: в этом случае всему персоналу будут начисляться ⅔ от средней заработной платы.

Как сообщает издание «Фонтанка», сейчас простой продлен до 30 июня, но затем последует двухнедельный коллективный отпуск. Так что, даже если поставки запчастей удастся возобновить, завод не сможет перезапуститься до 18 июля.

Между тем, двумя российскими автозаводами, конвейеры которых все последние месяцы продолжали работать, оставались ГАЗ и КамАЗ. Но если нижегородцы чувствуют себя уверенно, то предел прочности производителя из Набережных Челнов, похоже, оказался выбран.

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