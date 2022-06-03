Suzuki будет активно развивать водородные технологии

Maruti Suzuki India Limited — ведущий автопроизводитель Южной Азии. Здесь выпускают целую гамму японских машин для продажи как в самой Индии, так и экспортируют в страны Латинской Америки, на Средний Восток и в Африку. С конвейера завода сходят кроссоверы Suzuki S-Cross и Vitara, а с недавнего времени здесь начали собирать еще и внедорожник Jimny.

Эти автомобили хорошо знакомы и нашим покупателям, другие же модели отвечают требованиям локального рынка и менее известны за его пределами.

На этом заводе компания начала эксперимент с целью сделать сборочную площадку более энергоэффективной. Руководство Suzuki планирует широко применять водородные технологии, а также использовать возобновляемые источники энергии. Все это позволит снизить затраты, что, в конечном счете скажется на конечных покупателях автомобилей.

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