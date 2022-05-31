Дорогущие «корейцы», китайский MAN и другие премьеры российского рынка

Больше всего исходу «иноземцев» должны радоваться марки ГАЗ и КамАЗ. Вот только ни горьковчане, ни челнинцы на СТТ не приехали, поскольку обоим заводам сейчас хватает других забот… Скажем, в Нижнем Новгороде запускают мощнейшее литейное производство и готовятся презентовать новый турбодизель. А в Набережных Челнах персонал загружен пресловутым импортозамещением.
То ли дело МАЗ! Белорусы давно наладили на родной земле сборку китайских моторов и коробок, а мосты и другие компоненты делают своими силами. Поэтому неудивительно, что на столичной выставке минчане выставили огромный самосвал 8х8, который запросто заменит «скальники» Scania и Volvo. Cтоимость полноприводного монстра — около 15 000 000 рублей.
Дорого? Это как посмотреть! Корейская Daewoo Trucks не стесняется просить за немолодую дорожную модель Novus от 11 до 19 миллионов. Кстати, конструкция этих грузовиков настолько консервативна, что под кабина до сих пор скрываются V-образные «шестерки». Тогда как остальные производители тяжелого комтранса давно используют рядные моторы.
Потенциальным покупателям предлагают выбрать количество осей, отдачу двигателя и марку коробки передач (при условии, что она будет механической). Также есть несколько вариантов надстроек, включая бетонасос… Сами машины под брендом Daewoo считаются простыми и надежными, но, как видим, стоят сильно дороже своих конкурентов.
Кстати, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители дистрибьютора, до конца года Daewoo Novus переживет большое обновление! А еще сообщили, что сборка грузовиков на калининградском «Автоторе» прекращена. И теперь автомобили до московского склада перегоняют своих ходом (!) из владивостокского порта.
Большинство «китайцев» тоже добрались до выставки «самогоном», но не из Владивостока, а через Казахстан. И не зря! Похоже, что именно продукция «поднебесных» производителей на ближайшее время станет главной движущей силой наших строек. Тем более, что восточные соседи готовы предложить немало интересных разработок.
Например, модели под брендом Sitrak представляют собой… лицензионные MAN TGA. Двигатели, мосты, кабинами — все здесь немецкое, так как концерн CNHTC некоторое время назад умудрился приобрести документацию и оборудования для выпуска таких грузовиков. Притом цена самосвала составляет вполне разумные 8 500 000 рублей.
В общем, отечественным перевозчикам и водителям пора выучить названия Howo, Sitrak, Sinotrak, Shacman и Hongyan — эти машины выглядят явно современнее нашей серии К3, которую сейчас выпускает КамАЗ. За те же деньги, что стоит камский комтранс можно купить, например, трехосный Sinotruk — а это, на секундочку, лицензионный Volvo.
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