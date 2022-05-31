Дорогущие «корейцы», китайский MAN и другие премьеры российского рынка

Дорого? Это как посмотреть! Корейская Daewoo Trucks не стесняется просить за немолодую дорожную модель Novus от 11 до 19 миллионов. Кстати, конструкция этих грузовиков настолько консервативна, что под кабина до сих пор скрываются V-образные «шестерки». Тогда как остальные производители тяжелого комтранса давно используют рядные моторы.

Потенциальным покупателям предлагают выбрать количество осей, отдачу двигателя и марку коробки передач (при условии, что она будет механической). Также есть несколько вариантов надстроек, включая бетонасос… Сами машины под брендом Daewoo считаются простыми и надежными, но, как видим, стоят сильно дороже своих конкурентов.

Кстати, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители дистрибьютора, до конца года Daewoo Novus переживет большое обновление! А еще сообщили, что сборка грузовиков на калининградском «Автоторе» прекращена. И теперь автомобили до московского склада перегоняют своих ходом (!) из владивостокского порта.