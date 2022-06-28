Китайские марки Yutong, Lotos и Higer очаровали российских потребителей

Фото производителя.
«Китайское» нашествие продолжается во всех сегментах. Пока простые россияне изучают, чем Geely и Haval лучше или хуже, чем Volkswagen и Skoda, а перевозчики рассматривают грузовики Shacman, как замену технике «большой европейской семерки», операторы пассажирских перевозок охотно приобретают автобусы из Поднебесной.
Алексей Кованов

В мае лучшим среди иностранных автобусных оказался китайский Yutong, который продал 30 машин вместо прошлогодних 18. Далее по списку следуют Lotos, Higer, и King Long: первым двум удалось пристроить по 12 единиц техники, а третьему — 9.

Впрочем, производители из КНР пока не готовы создать серьезную конкуренцию российским автобусным заводам. Например, майский результат марки ПАЗ — аж 350 отгруженных клиентам экземпляров, а НеФАЗ передал покупателям 154 лайнера.

А вот про технику европейского происхождения российским перевозчикам на некоторое время придется забыть. Хотя, например, Setra готовит новое поколение без преувеличения роскошных пассажирских машин.

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
28 июня 2022
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