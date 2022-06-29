Как США планирует оставить российский автопром без китайских комплектующих

Новые ограничения касаются концерна КамАЗ, куда, помимо одноименного автозавода, также входят производитель комтранса НефАЗ и Тутаевский моторный завод. При этом Минфин США милостиво дозволил проведение сделок по сельскохозяйственному оборудованию до 22 декабря, но только для ТМЗ и НефАЗа.

В итоге, американским лицам запрещены любые сделки с перечисленными предприятими. Этими лицами считаются не только компании, зарегистрированные на территории США, но также граждане и банки, которые используют доллары, как валюту платежа.

Как считает «Коммерсантъ», в Набережные Челны могут прекратиться поставки автокомпонентов даже из «дружественного» Китая. Ведь тамошние банки стараются не проводить платежи для структур, которые могут стать объектами вторичных санкций, чтобы самим не попасть под них.

Сам КамАЗ уверяет, что «компания продолжит работу в обычном режиме». Более того: автогигант даже показал новое поколение пожарных машин, а также разработал проект рестайлинга для классического семесйтва своих грузовиков.