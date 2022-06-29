Kangaroo: в России появилась новая марка бюджетных автомобилей

Фото производителя.
В базе сертификационных документов появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Kangaroo Electro J2-P. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что представляет собой загадочная новинка.
Алексей Кованов

Под маркой Kangaroo Electro будут выпускаться электрические грузовички, в основе которых лежит китайский квадрицикл Qingzhou Runhorse. Сборкой машин займется российский завод, расположенный на границе Московской и Калужской областей.

В движение модель J2-P приводит четырехкиловатнный электромотор, запитанный от литий-железо-фосфатной батареи. С самым емким вариантом аккумулятора, как обещает производитель, автомобиль может проехать до 340 километров.

При длине 3,6 метра новинка весит менее 600 килограммов, а ее грузоподъемность составляет около полутонны. В качестве надстройки клиент может заказать промтоварный фургон, бортовую платформу или взять «голое» шасси.

В базовом исполнении грузовой Kangaroo Electro стоит 1 062 000 рублей, но, если заказать более емкую батарею и набор опций, цена запросто увеличится вдвое. Окупиться такое приобретение должно за счет сверхнизкой стоимости владения.

Кстати, если продажи новых легковых автомобилей в России стремительно падают, то сегмент электрического транспорта, как ни странно, уверенно растет. Портал «АвтоВзгляд» приводит ключевой отчет по этому поводу.

новинки рынка, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, электромобили
29 июня 2022
276