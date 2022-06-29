Kangaroo: в России появилась новая марка бюджетных автомобилей

Под маркой Kangaroo Electro будут выпускаться электрические грузовички, в основе которых лежит китайский квадрицикл Qingzhou Runhorse. Сборкой машин займется российский завод, расположенный на границе Московской и Калужской областей.

В движение модель J2-P приводит четырехкиловатнный электромотор, запитанный от литий-железо-фосфатной батареи. С самым емким вариантом аккумулятора, как обещает производитель, автомобиль может проехать до 340 километров.

При длине 3,6 метра новинка весит менее 600 килограммов, а ее грузоподъемность составляет около полутонны. В качестве надстройки клиент может заказать промтоварный фургон, бортовую платформу или взять «голое» шасси.

В базовом исполнении грузовой Kangaroo Electro стоит 1 062 000 рублей, но, если заказать более емкую батарею и набор опций, цена запросто увеличится вдвое. Окупиться такое приобретение должно за счет сверхнизкой стоимости владения.

Кстати, если продажи новых легковых автомобилей в России стремительно падают, то сегмент электрического транспорта, как ни странно, уверенно растет. Портал «АвтоВзгляд» приводит ключевой отчет по этому поводу.