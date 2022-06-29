Сотрудники АВТОВАЗа будут собирать автоматы Калашникова вместо машин

Так, часть вазовского персонала на ближайшие месяцы переходит на заводы концерна «Калашников», где будет собирать те самые легендарные автоматы Калашникова и другие виды вооружения. Пока предложением временно сменить место работы заинтересовались 80 сотрудников АВТОВАЗа, что прежде собирали LADA Vesta. Но есть вероятность, что обмен кадрами будет продолжаться.

Добавим, что простой конвейера «LADA Ижевск», вызыванный дефицитом автокомпонентов, продлится ориентировочно до осени. При этом выпуск ресйталингового семейства LADA Vesta NG вообще удастся восстановить не раньше 2023 года.

Кстати, как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ сейчас начинает разработку новой автомобильной платформы, на создание которой уйдет 3—4 года. В основу грядущей архитектуры ляжет вышеупомянутая LADA Vesta.