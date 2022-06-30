В Чечне планируют выпускать «Газели» и иранские легковушки

В ближайшее время на мощностях «Чеченавто» стартует сборка «Газелей» двух поколений — «Бизнес» и «Некст», а производственную линию загрузят выпуском среднетоннажников «Газон Next», — сообщает АиФ. При этом деятельность самого завода больше носит социальный, чем экономический характер: в Чечне — достаточно высокий уровень безработицы, с которым пытаются бороться при помощи подобных проектов.

Также партнером сборочной площадки готов стать белорусский МАЗ. В Аргуне на шасси минских машин хотят выпускать спецтехнику, вроде кранов и вахтовок. Еще одним направлением деятельности может оказаться сборка иранских легковушек (очевидно, речь идёт об автомобилях Iran Khodro). Сейчас стороны ведут переговоры.

Напомним, что Iran Khodro Company (IKCO) еще год назад объявила о намерении начать в России производство своих моделей в сотрудничестве с одним из ключевых отечественных автопроизводителей, для чего ведет переговоры с АВТОВАЗом, УАЗом и еще несколькими заводами.