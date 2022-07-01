Фотошпионы заметили на дороге очень необычную BMW

Пока название новинки официально не подтверждено, но, возможно, ее нарекут BMW 3.0 CSL Hommage. Если судить по внешности, то прототип довольно сильно отличается от донорского купе. У него иная оптика, свежие передний бампер и решетка радиатора. Хотя это может быть и камуфляж для отвода глаз. На корме установили крупное антикрыло, а на крыше разместили оригинальный спойлер.

Что касается техники, то судя по слухам, под капотом новинки окажется 600-сильный 3-литровый мотор, который «подружат» исключительно с 6-ступенчатой «механикой».

Ожидается, что купе представят в этом году, поскольку именно в 2022-ом баварцы празднуют 50-летие подразделения BMW M GmbH.