Фотошпионы заметили на дороге очень необычную BMW

Фото: Motor1.com
Похоже, глава спортивного подразделения BMW M Франк ван Мил не лукавил, когда заявил, что баварцы готовят эксклюзивный спорткар на базе модели M4 CSL. Фотошпионы заметили прототип, сделанный на базе этой модели, в ходе покатушек на дороге общего пользования. Это значит, что немцы завершают череду испытаний, и скоро автомобиль представят официально.
Виктор Васильев

Пока название новинки официально не подтверждено, но, возможно, ее нарекут BMW 3.0 CSL Hommage. Если судить по внешности, то прототип довольно сильно отличается от донорского купе. У него иная оптика, свежие передний бампер и решетка радиатора. Хотя это может быть и камуфляж для отвода глаз. На корме установили крупное антикрыло, а на крыше разместили оригинальный спойлер.

Что касается техники, то судя по слухам, под капотом новинки окажется 600-сильный 3-литровый мотор, который «подружат» исключительно с 6-ступенчатой «механикой».

Ожидается, что купе представят в этом году, поскольку именно в 2022-ом баварцы празднуют 50-летие подразделения BMW M GmbH.

новинки рынка, производители, новая модель, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент
1 июля 2022
169