КамАЗ показал сотрудникам «Москвича», как надо собирать автомобили

В Набережных Челнах гостям показали производство двигателей, линию сварки среднетоннажников «Компас», линию профилирования лонжеронов, плюс конвейер сборки кабин и главный сборочный конвейер.

А завершится визит посещением опытно-промышленного производства и испытательного полигона. Здесь же пройдут переговоры, в рамках которых стороны обсудят перспективы сотрудничества. Очевидно, что именно ради последнего пункта все это и затевалось.

Напомним, что производство на заводе «Москвич» возобновят до конца 2022 года. Об этом рассказал лично глава Минпромторга Денис Мантуров. Причем на сборочной площадке, возможно, будут выпускать как машины с традиционными моторами, так и гибриды с электромобилями.

Что касается КамАЗа, то его дизайне придумали, как можно стилизовать грузовик К3 под современные машины поколения К5. Портал «АвтоВзгляд» публикует фотографию такого «аппарата».