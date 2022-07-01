Российские ученые придумали, как сэкономить на запчастях для автомобилей

Технологию восстановления изношенных металлоемких деталей предложили ученые трех вузов: НИТУ «МИСиС», СГАУ имени Вавилова и Казанского национального исследовательского технологического университета предложили.

Этот процесс включает очистку изношенной детали, приваривание компенсирующего слоя, нагрев заготовки, штампование, отжиг поковки, обработку резанием и термообработку. В итоге по своим свойствам деталь, пережившая реновацию, фактически не уступает заводской.

К примеру, стоимость восстановления одной полуоси для грузовика КамАЗ составит примерно 7400 рублей при средней цене новой более 9000. Правда, для освоения технологии придется приобрести оборудования аж на 900 000 «целковых»…

Между тем, даже с китайскими с запчастями скоро могут возникнуть у нас проблемы. Минфин США продолжает вводить блокирующие санкции. Притом новые ограничения будут настолько серьезными, что получить автокомпоненты станет попросту невозможным.