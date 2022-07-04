Японцы прекратили продажу Toyota Land Cruiser и Lexus LX

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Пока Илон Маск берет за будущие Tesla деньги с одних клиентов, чтобы удовлетворить других — по аналогии с банками, где за счет депозитов выдаются кредиты — Toyota Motor попросту заявила о приостановке приема заказов на флагманские внедорожники Land Cruiser и Lexus LX. Да, спрос сильно превышает предложение, а потому японцы решили не брать с покупателей за бронь, пока не стихнет ажиотаж.
Лика Затворная

Что ж, молодцы азиаты — для начала следует увеличить производственные мощности, дабы удовлетворить спрос, а уж потом и брать за автомобили предоплату. Очереди, напомним, на «Крузаки» и «Лексусы» доходят до четырех лет ожидания. А потому решение приостановить прием заявок на модели выглядит красивым и честным.

Кстати, разрешить вопрос с расширением производства японцы намерены путем организации сборки автомобилей на других рынках. В частности, в Китае, где у «Тойоты», напомним, есть совместное предприятие с «поднебесным» FAW, которое ранее выпускало 200-и и младшие Land Cruiser Prado. Не исключено, что внедорожники китайской сборки могут появиться и в России.

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4 июля 2022
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