15 самых продаваемых подержанных иномарок за 1 500 000 рублей

Эксперты «Авито Авто» проанализировали объявления о продаже автомобилей в разных ценовых сегментах и выяснили, какие из иномарок пользуются наибольшей популярностью у россиян на вторичном рынке. Впрочем, результаты оказались вполне себе предсказуемыми. Бал правит Toyota!
Так, в диапазоне от 1 500 000 до 3 000 000 рублей лидерство продаж удерживает за собой Toyota Camry. Средний ценник на модель составляет 2 150 000 рублей, а ее доля в этом ценовом сегменте — без малого 6%. На втором месте по востребованности у россиян — корейская Hyundai Creta со средним прайсом в 1 770 000, а замыкает тройку лидеров, как вы уже поняли, «Тойота». И на сей раз — кроссовер RAV4, который покупают в среднем за 2 100 000 рублей.
Далее — снова корейцы с Kia Optima с чеком в 1 847 000 рублей и Kia Sportage за 1 940 000 укрепившихся российских дензнаков. Любопытно, что в ТОП−10 «бэушек» ценой от 1 500 000 рублей вошел немецкий Mercedes-Benz E-класса. В среднем он «торгуется» за 1 990 000 «деревянных», а его доля в упомянутом ценовом сегменте составляет 1,74%. Чуть меньше — 1,73% — у внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который плюс-минус расходится за 2 350 000 целковых. Также в десятку попали Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Mazda CX−5.
А среди автомобилей, продающихся за 3 000 000 рублей и выше, в фаворе снова японцы, и снова Toyota Camry. Седан со средним чеком в 3 590 000 отгрыз 5,42% доли в этой ценовой нише. Следом идет Toyota Land Cruiser за 5 250 000 рублей (5,17%), а ТОП−3 венчает Land Cruiser Prado со средней стоимостью в 4 242 000 (3,89%).
Далее, с ощутимым отрывом идут Mercedes-Benz E-класса, который покупают примерно за 4 400 000 рублей, BMW X5 и 5-серии, а также Lexus RX и LX. Причем флагманский японский внедорожник, несколько утратив в популярности, является самым дорогим автомобилем в десятке моделей «кому за 3 ляма» — с долей сегмента в 2,15% Lexus LX в среднем продается за 7 500 000 рублей. Да, этот «здоровяк» не склонен терять с годами ни в надежности, ни в стоимости.