15 самых продаваемых подержанных иномарок за 1 500 000 рублей

Эксперты «Авито Авто» проанализировали объявления о продаже автомобилей в разных ценовых сегментах и выяснили, какие из иномарок пользуются наибольшей популярностью у россиян на вторичном рынке. Впрочем, результаты оказались вполне себе предсказуемыми. Бал правит Toyota!

Так, в диапазоне от 1 500 000 до 3 000 000 рублей лидерство продаж удерживает за собой Toyota Camry. Средний ценник на модель составляет 2 150 000 рублей, а ее доля в этом ценовом сегменте — без малого 6%. На втором месте по востребованности у россиян — корейская Hyundai Creta со средним прайсом в 1 770 000, а замыкает тройку лидеров, как вы уже поняли, «Тойота». И на сей раз — кроссовер RAV4, который покупают в среднем за 2 100 000 рублей.

Далее — снова корейцы с Kia Optima с чеком в 1 847 000 рублей и Kia Sportage за 1 940 000 укрепившихся российских дензнаков. Любопытно, что в ТОП−10 «бэушек» ценой от 1 500 000 рублей вошел немецкий Mercedes-Benz E-класса. В среднем он «торгуется» за 1 990 000 «деревянных», а его доля в упомянутом ценовом сегменте составляет 1,74%. Чуть меньше — 1,73% — у внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который плюс-минус расходится за 2 350 000 целковых. Также в десятку попали Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Mazda CX−5.