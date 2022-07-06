Чиновники готовы закупать новые LADA по 2 000 000 рублей

Так, скажем, в Тюмени по системе госзакупок планируется приобрести 25 автомобилей марки LADA на общую сумму 53 000 000 рублей. Нетрудно подсчитать, что каждая обойдётся региональной казне в 2 120 000 «целковых».

За столь немалые деньги планируется приобрести один хетчбэк LADA XRAY, четырнадцать универсалов LADA Largus и десять седанов LADA Granta. Притом Largus оснастят проблесковыми маячками, то есть их будет использовать полиция региона.

В общем, овес нынче дорого для всех: и для чиновников, и для полицеских, и для простого люда. И лишь упрощенную Granta 2022 года можно взять за вполне подъемную сумму, в чем лично убедились сотрудники нашего ресурса.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, легко ли сейчас купить «Патриот» вместо изделий автопрома из недружественных стран. Как оказалось, купить — легко. Достаточно найти для этого 3 000 000 рублей.