Дикие цены, странные дилеры: как сейчас продают внедорожники UAZ

Овес нынче дорог: даже официальный сайт отечественного производителя рамных внедорожников рекомендует автосалонам отдавать топовый УАЗ «Патриот» минимум за 2 140 000 рублей. А куда деваться? Французский «автомат», немецкая ездовая электроника и множество других импортных комплектующих — это теперь, выражаясь современным языком, «санкционка».
Но желающих «отхватить» такой «уазик» не наблюдается вовсе: в автосалоне настолько безлюдно, что можно снимать фильмы ужасов про вымершую цивилизацию. Лишь парочка менеджеров (в хорошем смысле слова «парочка») встречает редких клиентов, решивших изучить последние достижения ульяновской автомобильной промышленности.
Продавцы начинает ходить по пятам за каждым, кто перешагнет порог этого храма автоторговли, непрерывно бубня заученную скороговорку про жесткие санкции и грядущий дефицит. Дескать, спешите успеть, коли нужен «автомат»! Скоро их не будет… А мы что? Мы спешим! Тем более, что вся площадь дилерского центра уставлена только двухпедальными «Патриотами».
Вот только на стендах возле машин висят явно ошибочные ценники: в комплектации «Люкс Премиум» новенькие внедорожники стоят от 2 750 000 до 2 810 000 рублей. Хочу сфотографировать информационную стойку, но прежде вежливые продавцы огрызаются: «Фотографировать нельзя! Распоряжение руководства!» Слушаюсь и повинуюсь: нельзя, значит, нельзя.
Оказывается, ценники не ошибочные: за УАЗ нынче действительно просят неполные 3 000 000 «целковых». То есть на 600—650 тысяч больше рекомендованной розничной цены. Может быть, за эти деньги дилер обшил интерьер натуральной кожей и украсил шпоном зебрано? Нет, лишь бросил салонные коврики, установил сигнализацию и провел антикор.
Скидок нет. Вообще нет. Поэтому просим подобрать машину без дорогущего европейского «автомата» — наверняка такая обойдется дешевле. И действительно, в дальнем углу дилерского центра находится более скромный экземпляр. Механическая коробка, средняя комплектация и цена… 2 600 000 ₽. При рекомендованной — 1 820 000 ₽.
Так что совершенно неудивительно, почему никто не хочет покупать новые «уазики». При таких аппетитах дилеров вместо одного «Патриота» будет логичнее купить четыре (!) LADA Granta Classic 2022: седан, лифтбэк, универсал и один оспортивленный Sport Active, который выгуливать только по большим праздникам.