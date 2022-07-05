Дикие цены, странные дилеры: как сейчас продают внедорожники UAZ

Овес нынче дорог: даже официальный сайт отечественного производителя рамных внедорожников рекомендует автосалонам отдавать топовый УАЗ «Патриот» минимум за 2 140 000 рублей. А куда деваться? Французский «автомат», немецкая ездовая электроника и множество других импортных комплектующих — это теперь, выражаясь современным языком, «санкционка».

Но желающих «отхватить» такой «уазик» не наблюдается вовсе: в автосалоне настолько безлюдно, что можно снимать фильмы ужасов про вымершую цивилизацию. Лишь парочка менеджеров (в хорошем смысле слова «парочка») встречает редких клиентов, решивших изучить последние достижения ульяновской автомобильной промышленности.