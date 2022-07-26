В Россию стали тоннами завозить иномарки из Южной Кореи

Импорт автомобилей из-за рубежа начал восстанавливаться: как сообщает «Коммерсантъ», по результатам июня, из страны Утренней свежести было вывезено легковых автомобилей на 22 миллиона долларов, или — в весовом выражении — 1 600 тонн.

Можно предположить, что немалая часть техники была приобретена российскими гражданами по системе «параллельного импорта». Такие авто нынче можно повстречать на площадках «серых» дилеров по весьма привлекательным ценам.

В свою очередь, российские офисы Kia и Hyundai начали оформлять сертификационне документы на модели импортной сборки! А значит, в «белых» автосалонах также появятся чистокровные «корейцы».

Впрочем, докризисные объемы поставок были ощутимо серьезнее. Так, в феврале 2022-го на территорию Россию было ввезено 11 600 автомобилей на сумму $146 млн. Увы, но таможенники оперируют не количеством единиц, а тоннами и долларами.

Вообще, пока на отечественном прилавке бушует дефицит, россияне ищут пути и возможности. Один из таких для покупки автомобиля — «ручной» импорт из Армении, который сегодня является одним из самых доступных способов приобрести транспорт. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».