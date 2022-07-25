Горьковский автозавод остановил свои конвейеры

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель марки ГАЗ, в этом году во время летних каникул на предприятии стартуют работы, необходимые, чтобы запустить новейший «Соболя NN». Напомним, что этот фургон должен встать на газовский конвейер до конца года.

«Соболь NN» станет альтернативой не только фургонам Ford Transit, но и более компактным Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Чтобы ускорить выход новинки, Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит «Группе ГАЗ» льготный заем на сумму 828 млн. рублей.

Как выяснила наша редакция, в нынешних реалиях бензиновый фургон будет стоить около 2 200 000 «целковых», а дизельный — на 150—200 тысяч дороже. В серию первыми пойдут чисто грузовые исполнения, а затем — грузопасссажирские и пассажирские.

Что касается вышеупомянутого корпоративного отпуска, то без отдыха останется не только часть инженерного корпуса, но и работники, обслуживающие производство — они проведут профилактику оборудования.