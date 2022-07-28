Россиянам предложили неожиданный способ покупки автомобилей Renault

Уйдя из России, французы сохранили свое присутствие на рынке соседней Белоруссии. И если раньше компания запрещала белорусским дилерам продавать технику гражданам РФ, то сейчас этот запрет снят! Более того, в Синеокой россиянину предоставят полный пакет документов, необходимый для последующей постановки купленного Renault на российский учет.

Скажем, новенький Duster, оборудованный полуторалитровым турбодизелем, в Минске реально приобрести за 1 930 000 российский рублей. За хорошо упакованный Logan Stepway попросят 1 470 000. Кроме того, в продаже имеются «Арканы» и «Каптюры» 2022 года выпуска.

Но самое любопытное предложение — Koleos. Со 170-сильным 2,5-литровым мотором этот SUV готовы отдать за 3 590 000 «целковых». Это будет машина свежего образца, которую московский офис вообще не предлагал на нашем рынке.

Все Renault Koleos (фото) поставляются из Южной Кореи. В самое ближайшее время ожидается партия из 50 автомобилей, а, как только кроссоверы найдут своих воладельцев, будет заказан следующий — возможно, более крупный тираж.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» один из минских дилеров бренда, в последнее время их ассортиментом активно интересуются гости из Москвы, Смоленска и даже Новосибирска. Так что без полюбившихся «французов» западные соседи нас точно не оставят.

Между тем, в Сети появились очередные инсинуации по поводу судьбы бывшего завода Renault, где прежде делали кроссоверы Arkana, Kaptur и Duster. Ведь хозяева конвейера, который теперь называется «Москвичом», спешно подыскивают, чем же можно загрузить мощности.