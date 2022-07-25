Минский прорыв: что экономим на платном участке трассы М1 «Беларусь»

ЧТО?

Фрагмент с 45-го по 66-й км крайне интересен своей схемой организации: на нем аж десять полос движения. Шесть рядов, расположенные по центру, платные — там, как и на других дорогах ГК «Автодор», качественное асфальтовое покрытие, высокий уровень безопасности, магистральная скорость. Те же четыре полосы, что идут по краям шоссе (по две с каждой стороны), бесплатные. Но поскольку они пролегают через населенные пункты и пересечения с другими дорогами, пропускная способность и максимальная скорость там ощутимо ниже.

Для логистических компаний обустройство дороги по такой комбинированной схеме — огромный плюс. Ведь дачники и жители прилегающих населенных пунктов уходят как раз таки на бесплатные полосы, где расположены съезды к загородным поселкам и садоводческим товариществам. Как итог — коммерческий транспорт движется по абсолютно свободной и «быстрой» дороге, что позволяет существенно сэкономить время, топливо и расходы, связанные с амортизацией.

СКОЛЬКО?

О какой конкретно экономии времени идет речь? По платному участку, где грузовой автомобиль может двигаться со скоростью 90 км/ч, водитель гарантированно доберется от 33-го до 66-го км Минского шоссе за 22 минуты. Если же он на 45-м километре уйдет на бесплатную полосу, то время в пути растянется до 35 минут. И это — в идеальных условиях, когда дорога абсолютно свободная. А в реальности, то есть в пробках, по этому отрезку можно ехать и час, и полтора.