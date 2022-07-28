Уход из России серьезно ударил по благополучию фирмы Michelin

Выход было решено «провернуть» через передачу всех российских производственных и коммерческих активов Michelin «локальному менеджменту». Это довольно длительный процесс, который планируется завершиться только до конца 2022 года.

Перед этими событиями штат российского представительства компании составлял около 1000 человек. Из них 750 работали на подмосковной производственной площадке «Давыдово», где ежегодно могут выпускать 1,5—2 миллиона легковых шин.

Теперь объявлено, что на российский рынок приходилось 2% от мировых продаж покрышек бренда и 1% от общего объема производства легковых шин. В опубликованном отчете всемирно известный производитель заявил, что потеря рынка РФ стоила ему 202 млн. евро.

Между тем, приостановив свою деятельность на территории нашей страны, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz столкнулся с куда более внушительными финансовыми издержками. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.