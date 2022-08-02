Где можно будет купить новые российские автомобили «Эволют»

В девичестве разработки «Эволюта» представляют собой продукцию китайского машиностроительного концерна Sokon Group. Как пишет портал «Китайские автомобили», первыми оценить новинки смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Сочи, Казани, а также Воронежа, Ростова-на-Дону и Липецка — в этих городах будут открыты первые шоурумы новорожденного бренда.

Ранее сообщалось, что, вложив 13 млрд. рублей, российский производитель наладит сборку электромобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. В среднем ежегодно планируется отгружать дилерам более 20 000 машин. Притом несколько моделей, пусть мельком, но нам удалось увидеть и сфотографировать!

Кстати, с 14 июля в России снова действуют программы льготного автокредитования, позволяющие покупателям легковушек отечественного производства неплохо сэкономить. Любопытно при этом, что на Evolute — аж 35%. Почему правительство дает такие преференции одной-единственной компании, объяснили эксперты портала «АвтоВзгляд».