Работники «LADA Ижевск» написали письмо Путину, раскрыв секреты АВТОВАЗа

По словам авторов обращения, «LADA Ижевск» из-за отсутствия необходимых комплектующих для выпуска LADA Vesta будует простаивать, как минимум, ближайшие 12 месяцев, так как производство флагманского семейства, скорее всего, возобновится только во второй половине следующего года.

Более того, как уверяют составители письма, на днях руководство АВТОВАЗа приняло решение перенести производство «Весты» на тольяттинскую площадку, а ижевский конвейер, в свою очередь, загрузить выпуском электромобилей на базе LADA Lagus.

- По данным АВТОВАЗа, в следующем году российскому авторынку потребуется порядка 250 000 «Вест». Ижевск столько физически не может произвести, но сможет Тольятти, — отмечает коллектив завода.

В итоге, руководству автогиганта поступили обвинения… Якобы, боссы компании собираются забрать «Весту», вывезти оборудование, а взамен лишь пообещать электрический «Ларгус», который сегодня существует только на бумаге. Ижевчане напомнили Владимиру Путину, как он спас Ижевский автозавод, не допустив банкротства и распродажи имущества. В 2010 году именно президент РФ определил сборочную площадку в качестве стратегического партнера АВТОВАЗа.

Впрочем, долго не пришлось ждать и официального комментария от самого автогиганта. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» на АВТОВАЗе, сейчас разрабатывается концепция развития российского автопрома в целом, а также стратегия для развития предприятия и бренда LADA в частности.

- На этапе подготовки этого документа компания оценивает различные сценарии загрузки производственных площадок в Тольятти и Ижевске в интересах обеспечения работой всего коллектива Группы АВТОВАЗ численностью более 40 тысяч человек. Финальные решения будут приняты после их утверждения Советом директоров в августе-сентябре 2022 года, — сообщили «АвтоВзгляду» представители АВТОВАЗа.

А вот по поводу поставок LADA Vesta NG марка LADA пока никак не комментирует информацию. Между тем, некоторые дилеры уже раскрыли ценники, по которым будут продавать отгруженные машины.