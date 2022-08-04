Российский рынок новых автомобилей оттолкнулся от своего дна

Итак, в июне отгрузки машин клиентам немного подрасли, а результат июля вообще оказался на целую треть лучше майского. В прошлом месяце из автосалонов официальных дилеров выехали 32 412 новеньких авто. Впрочем, с результатами 2021 года сравнение все равно выходит удручающим: тогда своих владельцев нашли на 96 819 легковушек больше.

Не стоит удивляться, что нынешний рейтинг возглавляет отечественная LADA, чей результат — 10 323 отгрузки. И это легко объяснимо. «Антикризисные» версии «Гранты» и «Нивы» радуют демократичной ценой, а вдобавок на них распространяется программа льготного кредитования, что позволяет покупателю получить аж 20-процентную скидку.

За «российским брендом №1» держатся Kia (4004) и Hyundai (3397). Но, видимо, корейцам вскоре придется пропустить вперед китайские марки Chery, Geely и Haval. Кстати, Chery перестала передавать информацию Ассоциации европейского бизнеса, так что мы знаем лишь результаты «Джили» и «Хавейла» — 1973 и 1902 автомобиля, соответственно.

Во всем списке присутствующих на рынке РФ автопроизводителей положительную динамику продемонстрировали только две марки — Changan и DFM, у которых из-за «эффекта низкой базы» отгрузки выросли на 24% и 298%. Правда, в штуках результаты выглядит гораздо менее убедительным: 523 и 203 машины.

Кстати, в российских автосалонах, где сейчас, помимо «китайцев», можно приобрести, разве что, несколько разновидностей «Гранты», «Нивы» и «Патриота», возникло оживление: к дилерам LADA пришла партия «Вест», притом — рестайлинговых. Однако, вместо вазовской новинки можно пригнать из Белоруссии Renault без пробега. Портал «АвтоВзгляд» изучил, в чем плюсы и минусы обоих вариантов.