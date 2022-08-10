Новейший кроссовер Audi Q9 готовится к премьере

Фото: Motor1.com
Немецкий автопроизводитель из Ингольдштадта готовит новый флагманский кроссовер Audi Q9. Слухи об этой машине ходят почти 10 лет, но только весной 2021 года фотошпионам удалось поймать тестовый прототип. А сейчас стали известны новые подробности о модели.
Виктор Васильев

Как передает издание Automotive News, в продажу новый флагман марки поступит в 2025 году, а его основными рынками сбыта станут США и Китай. Утверждается, что в Америке даже провели закрытую презентацию для дилеров марки, где рассказали некоторые факты о модели.

Не исключается также, что Q9 предлождат и европейцам, дабы создать конкуренцию трехрядному Range Rover нового поколения.

Технические подробности кроссовера пока держатся в секрете, тем не менее можно с уверенностью утверждать, что «девятка» станет одной из последних моделей бренда с двигателем внутреннего сгорания. Наше утверждение основано на том, что компания уже подтвердила, как со второй половины 2025 года вся ее модельная линейка перейдет на электротягу.

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10 августа 2022
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