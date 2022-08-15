Mazda нашла способ устранить проблему с недостатком автокомплектующих

Из-за проблем в логистике автокомпонентов, вызванных «коронакризисом», повлекшим, в частности, и дефицит, пострадали все автостроители без исключения. Кто-то остановил заводы, а кто-то урезал продуктовую линейку. Японская Mazda тоже «хапнула горя», но больше терять в продажах компания не планирует.

К слову сказать, операционный убыток «Мазды» с апреля по июнь 2022 года составил без малого 145 млн. американских долларов. А все, как уже было сказано, из-за сбоя в поставках запчастей, идущих из Китая. Теперь японцы намерены перетащить производство деталей из Поднебесной, где периодически возникает коллапс «благодаря» внеочередным вспышкам коронавируса и его последствиям. Впрочем, полностью им это сделать все равно, увы, не получится.

Что касается российских планов Mazda, то завод марки по-прежнему стоит на паузе, хотя и представители бренда ведут переговоры с партнерами о возобновлении необходимых для производства машин комплектующих.