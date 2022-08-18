Каким будет Hyundai Santa Fe нового поколения

Больше никакой двухэтажной оптики и азиатских мотивов. Новый «Санта Фе» будет брутальным «пацаном», ощутимо прибавившим в габаритам. Куда уж больше, но факт остается фактом. Хотя и подробностей о размерах, как, впрочем, и о начинке пока практически нет.

Интерьер получит графические дисплеи, виртуальную интерактивную «приборку» и увесистый букет продвинутых опций.

На южнокорейских форумах периодически всплывают шпионские фото новейшего Santa Fe, но автостроитель регулярно опровергает подлинность снимков. В любом случае, машина должна получиться эффектной, большой, умной и полноприводной. Премьера намечена на 2023 год.

К гадалке не ходи — автомобиль появится и в России. Как говорится, вопрос времени.