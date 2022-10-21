Isuzu отказалась от господдержки, но из России пока не уходит

СП «Исузу Соллерс» заключило с властями специнвестконтракт одним из первых в автопроме — это случилось еще в 2018 году. Предполагалось, что в 2021-м в международном партнерстве родится развозной грузовик UAZ City, а к 2023-му японцы локализуют производство крупных узлов — таких, как, например, двигатель. Но теперь об этом можно забыть.

Вообще Isuzu, как и прочие иностранные автопроизводители, подписывала СПИК в надежде на государственные льготы. Но в 2019 году, когда власти изменили механизм компенсации утильбора и привязали его к степени локализации, контракт потерял для японцев практический смысл. А потому они планировали пересмотреть условия соглашения — об этом глава «Исузу Рус» Фабрис Горлье говорил еще в прошлом году.

Но, похоже, в итоге японцы решили ничего не корректировать, а сразу СПИК расторгнуть. Впрочем, это и не удивительно, ведь слухи о том, что Isuzu вслед за своими соотечественниками подумывает и вовсе расстаться с Россией, ходят уже давно. Так что наиболее вероятно, что следующим шагом компании станет выход из совместного с Sollers предприятия.

Добавим, что расторжение СПИКа подразумевает возврат государству всех льгот, которые СП «Изусу Соллерс» получало за это время. Но здесь проблем не возникнет. Японцы сообщили, что никакими преференциями не пользовались, и это в Минпромторге «Коммерсанту» подтвердили.