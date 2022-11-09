Chery готовит два необычных седана

Уже в конце ноября подразделение Chery New Energy, разрабатывающее модели на альтернативных источниках энергии, должно объявить о создании нового суббренда RadТen. Первенцем марки станет RadТen 01: его запустят в серийное производство уже в 2023 году.

Известно, что электрокар базируется на платформе LFS, в которой инженеры применили множество деталей из алюминиевых сплавов. Что касается габаритов, то длина новинки составляет 4875 мм, а колесная база — 2920 мм. Получается, что автомобиль больше, чем Tesla Model 3.

Вторым электрическим седаном производителя станет представитель премиального бренда Exeed. Фото электрокара с кодовым названием E03 уже выкладывали в Сеть. Судя по изображениям, машина будет около пяти метров в длину. Что касается технических характеристик, то их пока держат в тайне.