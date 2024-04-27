Популярный в России пикап Dodge получил преемника

Прежний Dodge Ram 1500 TRX с 712-сильным 6,2-литровым компрессорным V8 был весьма востребован в России — в нашу страну во все времена ввозилась масса этих пикапов, которые никогда официально за пределами США не продавались. С учетом тенденции можно ожидать, что новый Ram 1500 RHO повторит успех своего предшественника.

Версия RHO построена на базе прежнего TRX, что подразумевает полный привод с раздаточной коробкой передач BorgWarner с понижающей передачей, блокировку заднего дифференциала, адаптивные амортизаторы Bilstein Black Hawk e2 с выносными резервуарами, внедорожные покрышки на 18-дюймовых колесах.

Фото производителя.

Но главная прелесть новинки — двигатель. Внедорожник получил бензиновый 3-литровый рядный 6-цилиндровый турбомотор Hurricane, который развивает 547 л.с. и 706 Нм и сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч пикап разгоняется за 4,6 секунды и может развивать максимальную скорость в 190 км/ч.

Визуально флагманский пикап отличается агрессивным оформлением кузова с крупными воздухозаборниками и дополнительным воздуховодом в капоте, силовым обвесом, расширенными колесными арками, логотипами RHO на бортах и крупными патрубками спортивной выхлопной системы. В салоне помимо нового варианта отделки появилась плашка с обозначением спецверсии на центральном подлокотнике. В США продажи Ram 1500 RHO начнутся в третьем квартале 2024 года по цене от 70 000 долларов.