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Популярный в России пикап Dodge получил преемника

На смену Ram TRX пришел Ram RHO

Отечественные ценители канонических американских пикапов получили новинку. Обновленный Ram 1500 обзавелся флагманской модификаций RHO, которая стала одним из самых мощных серийных автомобилей в своем классе.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Популярный в России пикап Dodge получил преемника

Прежний Dodge Ram 1500 TRX с 712-сильным 6,2-литровым компрессорным V8 был весьма востребован в России — в нашу страну во все времена ввозилась масса этих пикапов, которые никогда официально за пределами США не продавались. С учетом тенденции можно ожидать, что новый Ram 1500 RHO повторит успех своего предшественника.

Версия RHO построена на базе прежнего TRX, что подразумевает полный привод с раздаточной коробкой передач BorgWarner с понижающей передачей, блокировку заднего дифференциала, адаптивные амортизаторы Bilstein Black Hawk e2 с выносными резервуарами, внедорожные покрышки на 18-дюймовых колесах.

Фото производителя.
Фото производителя.

Но главная прелесть новинки — двигатель. Внедорожник получил бензиновый 3-литровый рядный 6-цилиндровый турбомотор Hurricane, который развивает 547 л.с. и 706 Нм и сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч пикап разгоняется за 4,6 секунды и может развивать максимальную скорость в 190 км/ч.

Визуально флагманский пикап отличается агрессивным оформлением кузова с крупными воздухозаборниками и дополнительным воздуховодом в капоте, силовым обвесом, расширенными колесными арками, логотипами RHO на бортах и крупными патрубками спортивной выхлопной системы. В салоне помимо нового варианта отделки появилась плашка с обозначением спецверсии на центральном подлокотнике. В США продажи Ram 1500 RHO начнутся в третьем квартале 2024 года по цене от 70 000 долларов.

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