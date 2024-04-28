Как часто в действительно следует менять масло в полном приводе автомобиля

Прискорбно, но факт: многие автовладельцы даже слыхом не слыхивали о том, что масло следует менять еще где-то, кроме мотора. На самом деле, смазку необходимо обновлять в различных узлах автомобиля — от коробки передач до гидравлической системы и редукторов. Причем рекомендации самих производителей по замене технических жидкостей зачастую отличаются друг от друга. Как говорится, доверяй, но проверяй...

Об интервалах замены трансмиссионного масла и жидкости в гидроусилителе рулевого колеса портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Если вкратце, то в коробке передач обновлять смазку следует каждые 60 000 км, аналогичный пробег характерен и для замены лубриканта в ГУР. А вот как часто в действительно нужно освежать жижу в редукторах полноприводных машин? Давайте выясним.

Примечательно, что ряд автостроителей рекомендует производить замену в мостах при пробеге свыше 200 000 километров, либо по истечении 10 лет с момента начала эксплуатации авто. А некоторые и вовсе заявляют, что смазка способна работать в механизме чуть ли не весь срок службы «железного коня».

К слову, пожизненный ресурс обещают производители ряда моделей и цепям в силовом агрегате. Однако подобные заявления больше напоминают рекламу. А потому все же лучше не испытывать судьбу и провести техническое обслуживание авто на предмет дееспособности технических элементов.

Фото globallookpress.com

К примеру, если долго не менять масло в редукторе, то возникает неминуемый риск истирания деталей, чьи частицы в ходе отработки выпадают в осадок. А в случае, когда они попадут в механизм, возможен засор и банальная поломка системы. Шестеренки изнашиваются, их зубья ломаются, вместе с тем разрушаются и подшипники, что негативным образом сказывается на работе подвижных частей, которые сначала огрызаются малоприятными звуками, а затем попросту начинают клинить.

Кроме того, в процессе интенсивной эксплуатации кислородное и термическое воздействие вызывает разложение углеводородов, имеющихся в составе масла, что провоцирует коррозию металлических деталей. К тому же, вязкость со временем снижается, ухудшая действие смазывающих свойств. А чем это может закончиться, мы уже рассказали выше.

Во избежание подобных проблем, заменой масла лучше не пренебрегать. И профильные эксперты, специализирующиеся на обслуживании полноприводных автомобилей, настоятельно советуют обновлять жидкость не реже, чем через каждые 75 000 км. А в дизельных машинах — и того раньше: раз в 60 000 км.

Фото globallookpress.com

Кстати, нередко эту процедуру осуществляют в ходе замены масла в трансмиссии. Важно помнить, что у большинства моделей конструкция сливной пробки имеет магнитную оболочку, охотно притягивающую пресловутый металлический осадок. А потому при смене лубриканта нелишним будет промыть и ее.

К условиям, так или иначе сокращающим интервал замены смазки в редукторах, специалисты относят регулярную транспортировку тяжелых грузов, частую буксировку, регулярную езду по грунтовке, рыхлому снегу и плохому дорожному покрытию, а также передвижения на короткие расстояния, интенсивные пробуксовки и торможения.