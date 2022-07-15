Вернется ли Renault Duster на российский рынок

Компания Renault не против того, чтобы Duster выпускался под брендом LADA. Однако, как отметил глава автогиганта Максим Соколов, принципиальное решение по поводу запуска производства не принято, поскольку взамен французам придется отчислять роялти. И с учетом этих отчислений производство кроссовера может оказаться невыгодным для российской стороны.

- С точки зрения необходимости выплаты роялти, которые практически заберут у нас всю маржу, это работа практически вхолостую с точки зрения бизнес-модели АВТОВАЗа, — заявил президент «российской марки №1».

Кроме того, как уточнил г-н Соколов, в конструкции модели присутствует немалая доля импортных комплектующих, поставки которых сейчас затруднены из-за санкционных ограничений. Соответственно, скорого «камбэка» популярного SUV россиянам ждать не приходится.

- Из-за его достаточно низкой локализации и высокой доли компонентов, которые попадают в санкционные списки, возобновлять выпуск модели достаточно рискованно, — очертил перспективы кроссовера управленец.

Так что любителям капитанской посадки и большого клиренса сейчас придется обратить свой взор на LADA Niva Legend Classic 2022-го модельного года, производство которой недавно запустила LADA. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.