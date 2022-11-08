Что делать, если во время движения вдруг залипла педаль газа

«Двухпедальный» век приучил российских водителей не только к комфорту, но и к весьма пренебрежительному отношению к автомобилю: мол, сломается — купим новый. Однако 2022 год стал изгибом очередного исторического круга, который заставляет вспоминать все старое. В том числе и методики эксплуатации, содержания и обслуживания подержанной машины. А также болячки и хвори последней — те, что прежде удавалось перекладывать на следующего владельца. Например, залипание педали газа.
На самом деле это вполне обычная проблема для «бэушки». Во времена, когда никому и в голову не приходило сделать электронную педаль, и все «правые» были намертво привязаны к дросселю тросом, такая беда случалась довольно часто. А причина ее в том, что в ходе эксплуатации металлический «жгут» имел свойство не только терять смазку, но и растрепаться донельзя.
Как правило, перегазовка и смазка вопрос решают, но в запущенных случаях педаль приходится менять. Это несложно, недорого и достаточно быстро. С электронной же — которая стала «изюминкой» более современных авто — дела обстоят сложнее. Телодвижения, способные реанимировать механическую «предшественницу», уже не помогут: проблема в электрике или в «мозгах», так что тут — только эвакуатор и опытный мастер.
Но перед тем как хвататься за голову или смазку, обязательно проверьте положения коврика: в трех случаях из четырех именно он является причиной непреднамеренного открытия дросселя. Недаром ведь фирменные «половики» наделяют специальными крепежами, не позволяющими изделию скатиться и заблокировать работу педального узла.
Другой гораздо более важный вопрос — что делать, если педаль залипла? Ведь во время стоянки эта беда не настигает — исключительно в движении. Смоделируем ситуацию: вялотекущая пробка, впереди светофор, но отпущенная педаль газа и выжатая же в этот момент педаль тормоза эффекта не дают. Обороты растут, двигатель ревет, машина разгоняется, а корма впереди идущего авто все ближе. Единственное верное решение — перевести коробку передач в «нейтраль». Будь то «автомат» или «механика», обороты двигателя будут надежно отведены от колес, а выжатый в пол тормоз закончит дело, сомкнув колодки на тормозном диске.
Увы, подержанные авто имеют свойство барахлить и ломаться, но за неимением лучшего нужно чуть больше сил вкладывать в обслуживание машины, чаще заниматься ремонтом и диагностикой, внимательнее следить за поведением и состоянием «железного коня». Ведь только так можно в столь сложное время сохранить саму возможность обладания и перемещения на личном автомобиле.