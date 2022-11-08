Что делать, если во время движения вдруг залипла педаль газа

«Двухпедальный» век приучил российских водителей не только к комфорту, но и к весьма пренебрежительному отношению к автомобилю: мол, сломается — купим новый. Однако 2022 год стал изгибом очередного исторического круга, который заставляет вспоминать все старое. В том числе и методики эксплуатации, содержания и обслуживания подержанной машины. А также болячки и хвори последней — те, что прежде удавалось перекладывать на следующего владельца. Например, залипание педали газа.

На самом деле это вполне обычная проблема для «бэушки». Во времена, когда никому и в голову не приходило сделать электронную педаль, и все «правые» были намертво привязаны к дросселю тросом, такая беда случалась довольно часто. А причина ее в том, что в ходе эксплуатации металлический «жгут» имел свойство не только терять смазку, но и растрепаться донельзя.

Как правило, перегазовка и смазка вопрос решают, но в запущенных случаях педаль приходится менять. Это несложно, недорого и достаточно быстро. С электронной же — которая стала «изюминкой» более современных авто — дела обстоят сложнее. Телодвижения, способные реанимировать механическую «предшественницу», уже не помогут: проблема в электрике или в «мозгах», так что тут — только эвакуатор и опытный мастер.