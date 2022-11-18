Volkswagen отказывается от выпуска продвинутых «электричек»

Дело в том, что проект электрических автомобилей Trinity подразумевал не просто симбиоз инновационных модульных платформ —массовой MEB от VW и премиальной PPE от Audi и Porsche. Полностью менялась архитектура автомобиля, который превращался в конфигурируемый гаджет с элементами искусственного интеллекта и возможностью автономного вождения.

Но похоже, что «зеленая» стратегия стала неподъемной ношей для западного автопрома. По информации агентства Reuters, столкнувшись с кризисом энергоресурсов и ухудшением экономической ситуации, Volkswagen вынужден думать исключительно о выживании. Поэтому все планы по строительству заморожены на неопределенный срок. И, судя по всему, это только начало.

Скорее всего, и Volkswagen и Audi будут продолжать искать способы по уменьшению операционных расходов сокращая свое глобальное присутствие, в том числе и на российском рынке.