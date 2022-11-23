Автомобильный стартап бывшего госчиновника оказался на грани банкротства

Компания Arrival SA в ноябре заявила, что у нее нет средств, чтобы продолжать работу в течение еще одного года. А после стало известно о квартальном убытке в размере 310,3 млн. долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Главным активом производителя должна была стать платформа для модульной сборки электрокаров нового поколения. Ее особенность в том, что производственные мощности можно быстро развернуть в любой точке мира. Но что-то пошло не так.

В июле фирма отказалась от дальнейшей разработки электромобиля и электробуса, а также сократила штат сотрудников на треть. В планах оставили лишь создание первого электрического фургона, на который уже собрано около 10 000 заказов. Однако и эта задача может стать нерешаемой.