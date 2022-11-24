Автодилеры захотели включить в льготное кредитование складские остатки Renault

Застоявшиеся на складах российских автодилеров легковушки Renault могут попасть под действие программы государственного льготного автокредитования. По крайне мере, с такой просьбой обратились к Минпромторгу России представители отечественных объединений автоторговцев.

— На складах машины, которые были в мае куплены по крайне дорогому тарифу, у них высокая себестоимость. В этом и проблематика — такая мера очень бы помогла реализовать их, — пояснил суть проблемы с машинами Renault анонимный источник РИА Новости.

Напомним, что в мае текущего года компания Renault объявила о полном уходе с российского рынка. При этом французы фактически бросили в нашей стране все свои активы, включая московский завод (превратившийся сейчас в «Москвич») и долю в акциях АВТОВАЗа. Существовавшие на тот момент складские запасы легковушек, судя по всему, были проданы за приличные суммы российским дилерам Renault.

С чем теперь их можно теперь «поздравить». И пожелать удачи в дальнейших попытках перевалить на государственный бюджет бремя оплаты собственных финансовых издержек от неудачной сделки с хитрыми французами.