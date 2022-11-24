Автодилеры захотели включить в льготное кредитование складские остатки Renault

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Остающиеся до сих пор нераспроданными запасы машин французского Renault в России хотят «пропихнуть» в госпрограмму льготного автокредитования. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как дилеры пытаются заставить государство заплатить за их собственные просчеты.
Максим Строкер

Застоявшиеся на складах российских автодилеров легковушки Renault могут попасть под действие программы государственного льготного автокредитования. По крайне мере, с такой просьбой обратились к Минпромторгу России представители отечественных объединений автоторговцев.

— На складах машины, которые были в мае куплены по крайне дорогому тарифу, у них высокая себестоимость. В этом и проблематика — такая мера очень бы помогла реализовать их, — пояснил суть проблемы с машинами Renault анонимный источник РИА Новости.

Напомним, что в мае текущего года компания Renault объявила о полном уходе с российского рынка. При этом французы фактически бросили в нашей стране все свои активы, включая московский завод (превратившийся сейчас в «Москвич») и долю в акциях АВТОВАЗа. Существовавшие на тот момент складские запасы легковушек, судя по всему, были проданы за приличные суммы российским дилерам Renault.

С чем теперь их можно теперь «поздравить». И пожелать удачи в дальнейших попытках перевалить на государственный бюджет бремя оплаты собственных финансовых издержек от неудачной сделки с хитрыми французами.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, автозаводы, автокредит, автосалоны
24 ноября 2022
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