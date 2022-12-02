Больше-меньше: почему растут и падают продажи АВТОВАЗа

Лидером продаж остается LADA Granta. В последний осенний месяц реализовано 13015 «железных коней» этого семейства, что на 80% больше, чем в ноябре 2021 года. Второе место занимает LADA Niva Travel с показателем 3676 машин, а LADA Niva Legend разошлась тиражом 3222 экземпляра.

По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, успех в основном связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с тем, что в модельный ряд вернулись бестселлеры марки.

Однако не все так радостно. Если смотреть на ситуацию в целом, получается, что по итогам одиннадцати месяцев 2022 года российские дилеры LADA «пристроили» 164 636 машин, а это на 48,7% ниже показателя за аналогичный период 2021-го.