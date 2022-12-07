Скрытая угроза: как уже завтра россияне будут ремонтировать свои машины

Как в этом случае выбирать расходники, чтобы и сэкономить, и на подделку-контрафакт не попасть? Какому производителю доверять с учетом того, что на рынке появилось довольно много непонятных игроков? Вы удивитесь, но не все так плохо.

Например, к нам уже поставляются различные запчасти-расходники из Турции. Плюс скоро может начаться импорт вполне годных автодеталей из Таиланда и Ирана (про китайские варианты и говорить не стоит).

А более подробно о том, как решается (и решится ли в обозримом будущем) вопрос с дефицитом запчастей в России, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.