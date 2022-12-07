Скрытая угроза: как уже завтра россияне будут ремонтировать свои машины

В этом году с трудностями столкнулись как владельцы дешевых «нашемарок», так и обладатели премиальных моделей. Последним, кстати, особенно тяжело. Цены на оригинальные запчасти взлетели, а ставить азиатский аналог — опасно. Даже если он подойдет, остается непонятным ресурс. Ведь если, скажем, приводной ремень «разлохматится» или, того хуже, соскочит с роликов, то серьезный ремонт практически гарантирован.
Как в этом случае выбирать расходники, чтобы и сэкономить, и на подделку-контрафакт не попасть? Какому производителю доверять с учетом того, что на рынке появилось довольно много непонятных игроков? Вы удивитесь, но не все так плохо.
Например, к нам уже поставляются различные запчасти-расходники из Турции. Плюс скоро может начаться импорт вполне годных автодеталей из Таиланда и Ирана (про китайские варианты и говорить не стоит).
А более подробно о том, как решается (и решится ли в обозримом будущем) вопрос с дефицитом запчастей в России, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.