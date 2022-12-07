Скрытая угроза: как уже завтра россияне будут ремонтировать свои машины

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В России, как известно, насчитывается около 56 миллионов легковушек. При этом наш автопарк очень старый — его средний возраст почти 14,5 лет — а значит, и требующий регулярного ремонта. Однако кризис заставил водителей экономить, а санкции ограничили предложение масел, расходников и запчастей. О том, есть ли свет в конце этого «ремонтного тоннеля», размышляет портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

В этом году с трудностями столкнулись как владельцы дешевых «нашемарок», так и обладатели премиальных моделей. Последним, кстати, особенно тяжело. Цены на оригинальные запчасти взлетели, а ставить азиатский аналог — опасно. Даже если он подойдет, остается непонятным ресурс. Ведь если, скажем, приводной ремень «разлохматится» или, того хуже, соскочит с роликов, то серьезный ремонт практически гарантирован.

Как в этом случае выбирать расходники, чтобы и сэкономить, и на подделку-контрафакт не попасть? Какому производителю доверять с учетом того, что на рынке появилось довольно много непонятных игроков? Вы удивитесь, но не все так плохо.

Например, к нам уже поставляются различные запчасти-расходники из Турции. Плюс скоро может начаться импорт вполне годных автодеталей из Таиланда и Ирана (про китайские варианты и говорить не стоит).

А более подробно о том, как решается (и решится ли в обозримом будущем) вопрос с дефицитом запчастей в России, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.

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7 декабря 2022
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