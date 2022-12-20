В Минпромторге заявили, что никакого дефицита новых автомобилей в России нет

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Буквально на днях автомобильные дилеры сообщили, что на складских площадках заканчиваются запасы новых автомобилей. Однако в Минпромторге поспешили опровергнуть «крик души» российских автопродавцов.
Лика Затворная

По мнению ведомства, никакого дефицита новых машин на нашем рынке нет. Только ввезенных по параллельному импорту автомобилей, которые еще не встали на учет в ГИБДД, насчитывается свыше 120 000 экземпляров.

При этом отнюдь не пылятся и российские заводы. Тот же АВТОВАЗ по итогам года выпустит не менее 220 000 единиц, а в следующем — более 400 000. Китайский Haval тоже работает, не покладая рук — ежедневный объем производства составляет 140 автомобилей. Всего же в период с января по ноябрь 2022 года в стране было реализовано 585 000 экземпляров четырехколесной техники.

«Приоритетной задачей для всех участников рынка является повышение доступности автомобилей. Не менее важно пресечение попыток необоснованного завышения цен, возникающего в том числе через нагнетание искусственного ажиотажа вокруг якобы дефицита легковых машин. В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили, как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства», — говорится в сообщении Минпромторга на официальной странице в Телеграме.

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21 декабря 2022
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