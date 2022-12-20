В Минпромторге заявили, что никакого дефицита новых автомобилей в России нет

По мнению ведомства, никакого дефицита новых машин на нашем рынке нет. Только ввезенных по параллельному импорту автомобилей, которые еще не встали на учет в ГИБДД, насчитывается свыше 120 000 экземпляров.

При этом отнюдь не пылятся и российские заводы. Тот же АВТОВАЗ по итогам года выпустит не менее 220 000 единиц, а в следующем — более 400 000. Китайский Haval тоже работает, не покладая рук — ежедневный объем производства составляет 140 автомобилей. Всего же в период с января по ноябрь 2022 года в стране было реализовано 585 000 экземпляров четырехколесной техники.

«Приоритетной задачей для всех участников рынка является повышение доступности автомобилей. Не менее важно пресечение попыток необоснованного завышения цен, возникающего в том числе через нагнетание искусственного ажиотажа вокруг якобы дефицита легковых машин. В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили, как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства», — говорится в сообщении Минпромторга на официальной странице в Телеграме.