Почему наклейка на авто с адресом аккаунта в соцсетях — противозаконное «днище»

Повысить посещаемость своей страницы в социальных сетях за счет ее рекламы на бортах автомобиля — дело неблагодарное. Вряд ли кто-либо из соседей по потоку на ходу будет пытаться набрать указанный никнейм в строке поиска. Во-первых, делать за рулем это попросту небезопасно. Во-вторых, банально можно не успеть полноценно разглядеть красующийся на кузове адресок. Наконец, кому вообще этот самый адресок нужен?

Нет, понятно, конечно, если в пробке удалось разглядеть в невероятно красивом автомобиле не менее притягательную блондинку с пышными, не закатанными губами и утяжеляющими веки ресницами. Тогда все шансы подписаться на королеву проезжей части у случайного встречного определенно есть.

Впрочем, куда эффективнее работают наклейки с фразами «Ищу мужа», «В активном поиске» или «Отдамся за айфон». Холостяки, а иногда еще и богатые наверняка догонят принцессу, чтобы запомнить ее взгляд да контакты в интернете.