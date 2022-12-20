Почему наклейка на авто с адресом аккаунта в соцсетях — противозаконное «днище»

Повысить посещаемость своей страницы в социальных сетях за счет ее рекламы на бортах автомобиля — дело неблагодарное. Вряд ли кто-либо из соседей по потоку на ходу будет пытаться набрать указанный никнейм в строке поиска. Во-первых, делать за рулем это попросту небезопасно. Во-вторых, банально можно не успеть полноценно разглядеть красующийся на кузове адресок. Наконец, кому вообще этот самый адресок нужен?
Нет, понятно, конечно, если в пробке удалось разглядеть в невероятно красивом автомобиле не менее притягательную блондинку с пышными, не закатанными губами и утяжеляющими веки ресницами. Тогда все шансы подписаться на королеву проезжей части у случайного встречного определенно есть.
Впрочем, куда эффективнее работают наклейки с фразами «Ищу мужа», «В активном поиске» или «Отдамся за айфон». Холостяки, а иногда еще и богатые наверняка догонят принцессу, чтобы запомнить ее взгляд да контакты в интернете.
Еще лучше, если на заднем стекле будет красоваться постер с полуобнаженной красоткой, рекламирующей не то себя, не то страничку в соцсетях. Подобное у нас в стране законом не запрещено. Если, конечно, речь не о порно-сервере, а фото не является непристойным. Но вот с мужчинами такой приемчик не пройдет. Факт остается фактом: такого водителя явно не поймут. А если и поймут, то могут легко привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ. В тюрьму у нас пока за это не сажают, но 400 000 рублей с любителя чего погорячее стрясут не без удовольствия.
Впрочем, много страшнее ответственность за рекламу своих аккаунтов в сообществах и соцсетях, запрещенных в России. Вроде бы даже безобидную наклейку с ссылкой на профиль при желании легко расценят, как призыв к поддержке экстремистских организаций. А за это можно не только поплатиться штрафом до 700 000 рублей, но еще и лишиться свободы сроком до восьми лет. Разумеется, многие «юзеры» об этом даже не задумываются, активно пользуя VPN и обклеивая автомобили «противозаконными» стикерами. По факту же оклейка кузова пресловутыми «бирками» — ни что иное, как бесполезный способ самовыражения под стать общепринятым трендам в сугубо узких кругах.