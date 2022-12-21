Названа цена кроссовера «Москвич 3»

Кроссовер будут продавать по цене от 1,97 млн. рублей. SUV предлагается потребителю в пяти цветах кузова: белом, черном, красном, серым и голубом. Это первая и единственная пока модель, сошедшая с конвейера столичного «автозавода» (ранее — «Автофрамос»). Сообщается, что отгрузка автомобилей в 11 дилерских центров начнется до конца 2022-го.

Как известно, «Москвич 3» создают путем прикручивания колес к поступающим из Китая машинокомплектам переднеприводного «кросса» JAC JS4. Напомним, что пару месяцев назад ряд российских автодилеров начали торговать «родными» кроссоверами JAC JS4 со стартовой ценой 1,99 млн. рублей. Такой автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 118 л. с. и шестиступенчатой «механикой». В топовой комплектации JAC JS4 обладает турбированным 1,5-литровым движком производительностью 147 л. с., вариатором в трансмиссии и рядом комфортных опций. За него просят уже порядка 2,4 млн.

В свою очередь, «Москвич 3» оснащается 1,6-литровым атмосферным агрегатом мощностью 109 л. с. либо 150-сильным турбодвигателем рабочим объемом 1,5 л. Варианты трансмиссии те же, что и у JAC JS4: 6-ступенчатая МКП и вариатор. Любопытно, но на официальном российском сайте JAC в списке моделей JS4 нет. Видимо, кроссовер решено в Россию официально не поставлять, чтобы не портить продажи «Москвича 3».