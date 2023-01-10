Niva Legend останется на конвейере еще семь лет

Любопытно, что сейчас происходит с российским автопромом. Он ускоренными темпами модернизирует модели, которые не смогли окончательно довести до ума еще в Советском Союзе. И вот пришли очередные новости, касающиеся классической «Нивы». Уже весной в салоне внедорожника появятся новые литые пластиковые панели, будет внедрена новая шумоизоляция передней части пола. Кроме того, локеры колесных арок бстанут делать по той же технологии, что для Vesta и Granta — из древесно-наполненного полипропилена. До конца 2023 года планируется установить светодиодные подфарники и фонари, а также электрокорректор фар. С учетом желания заводчан продлить жизнь модели как минимум до 2030 года, будут и другие более существенные доработки.

А еще, по данным телеграмм-канала «Русский автомобиль», машину ждет новый двигатель от переднеприводной вазовской модели. Это потребует замены подрамника и, как минимум, доработки трансмиссии. Поскольку старая, даже при взаимодействии с не самым мощным классическим мотором, имела неприемлемо малый ресурс. По мнению портала «АвтоВзгляд», несмотря на солидный возраст Niva Legend по-прежнему любопытный и востребованный автомобиль, эволюция которого будет продолжаться.