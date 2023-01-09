Какие неприятные сюрпризы ждут автовладельцев, вернувшихся с зимних каникул

Для начала напомним, что в первых числах января лил проливной дождь, а затем ударил сильный мороз. Наблюдались и перепады атмосферного давления. Такая погода влияет не только на самочувствие людей, но и на автомобили.

Например, у «железного коня», все праздники простоявшего без движения, могут вмерзнуть в лед шины. Придется брать лом и топор. Ломом отбиваем наледь вокруг колес, а топором — под порогами, потому как им работать легче. Занятие долгое и физически тяжелое, но иного выхода нет. Ведь давление в шинах тоже упало. Поэтому попытка освободить машину из плена с помощью соседа на внедорожнике, который предлагает дернуть авто тросом, закончится тем, что одна или две покрышки попросту соскочат с дисков. Поставить «запаску» тоже непросто. Ведь болты, скорее всего, намертво примерзли и открутить их невозможно. Да и колодки стояночного тормоза тоже могли «прикипеть».

Сильно газовать в попытке «сорвать» автомобиль и выехать с парковки категорически не советуем. Это чревато появлением задиров на стенках цилиндров, ведь мотор прогревается медленно. Да и на вариатор идет повышенная нагрузка. Поэтому сначала проверьте давление и накачайте колеса. Затем — беритесь за лом. И только потом, когда силовой агрегат прогреется, пробуйте тронуться с места.