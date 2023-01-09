Какие неприятные сюрпризы ждут автовладельцев, вернувшихся с зимних каникул

Для начала напомним, что в первых числах января лил проливной дождь, а затем ударил сильный мороз. Наблюдались и перепады атмосферного давления. Такая погода влияет не только на самочувствие людей, но и на автомобили.
Например, у «железного коня», все праздники простоявшего без движения, могут вмерзнуть в лед шины. Придется брать лом и топор. Ломом отбиваем наледь вокруг колес, а топором — под порогами, потому как им работать легче. Занятие долгое и физически тяжелое, но иного выхода нет. Ведь давление в шинах тоже упало. Поэтому попытка освободить машину из плена с помощью соседа на внедорожнике, который предлагает дернуть авто тросом, закончится тем, что одна или две покрышки попросту соскочат с дисков. Поставить «запаску» тоже непросто. Ведь болты, скорее всего, намертво примерзли и открутить их невозможно. Да и колодки стояночного тормоза тоже могли «прикипеть».
Сильно газовать в попытке «сорвать» автомобиль и выехать с парковки категорически не советуем. Это чревато появлением задиров на стенках цилиндров, ведь мотор прогревается медленно. Да и на вариатор идет повышенная нагрузка. Поэтому сначала проверьте давление и накачайте колеса. Затем — беритесь за лом. И только потом, когда силовой агрегат прогреется, пробуйте тронуться с места.
Не будем забывать и про аккумулятор. Кто-то относит его домой, боясь разряда. Действительно, подобный прием можно использовать на старых машинах. А на новых это чревато вызовом эвакуатора с последующей поездкой в сервис. Ведь электроника воспринимает демонтаж АКБ как попытку угона авто, включает блокировку, которую снимают только дилерским сканером.
Что будет, если ничего не трогать? Ничего хорошего. Падение напряжения, скажем, в бортовой сети BMW 5-серии вызывает появление массы ошибок на приборной панели. Убрать их можно только тем же сканером.
У Mazda3 частенько не открываются двери. Это связано как с разрядом батареи, так и с тем, что замерз сенсор бесключевого доступа или его кнопка. А у корейских машин на морозе нередко «глючит» ЭБУ. Особенно, если во время дождя под капот попала влага. Подобное чревато проблемами с запуском.
Наконец, не стоит сразу же ехать по грунтовке на высокой скорости или заезжать на высокий бордюр. Любые сильные удары и диагональные нагрузки в морозы автомобилю противопоказаны: уплотнительные соединения могут потерять герметичность. Тем более, что на них еще и корка льда. Так что с первой оттепелью получите сюрприз вроде воды в салоне. А в ходовой части повышенный износ будет у «резинок» элементов подвески и пыльников трансмиссии.